П’яна жінка мало не отруїла газом 2-річного сина

"3 березня, близько 13-ї години по спецлінії 102 надійшло повідомлення про домашнє насильство на проспекті Слобожанському. Заявниця розповіла, що її донька в стані алкогольного сп'яніння зачинилася у квартирі з малолітньою дитиною", - йдеться у повідомленні.

Охоронці порядку прибули за вказаною адресою, де на них вже очікували заявниця та власник квартири. Вони розповіли, що з квартири чутно різкий запах газу, потрапити до помешкання ззовні немає можливості, оскільки двері зачинені з середини.

Патрульні намагалися поговорити з жінкою, але вона в грубій формі реагувала на будь-які звернення. З дозволу власника помешкання поліцейські проникли до квартири через вікно, де відчули різкий запах газу, знайшли джерело витоку та ліквідували його. Через високу концентрацію газу патрульні викликали на місце карету швидкої медичної допомоги, щоб оглянути дитину.

За словами медиків, дитина не постраждала, але зважаючи на поведінку горе-матері медичні працівники ізолювали її від жінки та направили хлопчика до лікарні.

Патрульні доставили громадянку до Індустріального відділку поліції, для складання відповідних матеріалів. Пізніше її направили до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, жінку з малюком знайшли мертвими у квартирі.