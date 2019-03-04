Пьяная женщина чуть не отравила газом 2-летнего сына
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На Днепропетровщине пьяная женщина заперлась в загазованной квартире с двухлетним сыном и не открывала дверь. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция области, передает УНН.
"3 марта, около 13 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о домашнем насилии на проспекте Слобожанском. Заявительница рассказала, что ее дочь в состоянии алкогольного опьянения закрылась в квартире с малолетним ребенком", - говорится в сообщении.
Стражи порядка прибыли по указанному адресу, где их уже ожидали заявительница и владелец квартиры. Они рассказали, что из квартиры слышен резкий запах газа, попасть в помещение извне нет возможности, поскольку двери закрыты изнутри.
Патрульные пытались поговорить с женщиной, но она в грубой форме реагировала на любые обращения. С разрешения владельца помещения полицейские проникли в квартиру через окно, где почувствовали резкий запах газа, нашли источник утечки и ликвидировали его. Из-за высокой концентрации газа патрульные вызвали на место карету скорой медицинской помощи, чтобы осмотреть ребенка.
По словам медиков, ребенок не пострадал, но учитывая поведение горе-матери медицинские работники изолировали его от женщины и направили мальчика в больницу.
Патрульные доставили гражданку в Индустриальное отделение полиции для составления соответствующих материалов. Позже ее направили в психиатрическую больницу.
Напомним, женщину с малышом нашли мертвыми в квартире.