П'яна жінка-водій зіткнулася із автомобілем патрульних у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Жінка-водій вчора допустила зіткнення з екіпажем патрульної поліції Рівного під час переслідування. Патрульним довелось наздоганяти її автомобіль. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-служба патрульної поліції Рівного.
Патрульним повідомили, що на вулиці Млинівській автомобіль Chevrolet Aveo порушує правила дорожнього руху. Приїхавши на місце події, копи знайшли автівку на одній із заправок. За кермом була жінка. Під час спілкування із нею поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Почувши про це від копів, 32-річна рівнянка почала агресивно себе поводити. Вона сіла у автомобіль на почала втікати.
У ході переслідування, автівка жінки зіткнувся зі службовою машиною патрульних. Порушниця відмовилася проходити алкотест.
На рівнянку складено три протоколи.