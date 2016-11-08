Пьяная женщина-водитель столкнулась с автомобилем патрульных в Ровно

Патрульным сообщили, что на улице Млиновской автомобиль Chevrolet Aveo нарушает правила дорожного движения. Приехав на место происшествия, копы нашли машину на одной из заправок. За рулем была женщина. Во время общения с ней полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения.

Услышав об этом от копов, 32-летняя жительница начала агрессивно себя вести. Она села в автомобиль на начала убегать.

В ходе преследования, автомобиль женщины столкнулся со служебной машиной патрульных. Нарушительница отказалась проходить алкотест.

На женщину составлено три протокола.