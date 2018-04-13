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“Путінська агресія” буде приречена після активних наступальних дій демократичного світу - Турчинов

“Путінська агресія” буде приречена після активних наступальних дій демократичного світу - Турчинов

Київ • УНН

 • 11009 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Агресія Російської Федерації буде приреченою після активних наступальних дій демократичного світу. Про це сьогодні сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв’ю UA:ПЕРШИЙ, передає УНН.

Турчинов розповів, що коли спілкується з українськими стратегічними партнерами, то завжди пояснює, що санкції проти Росії не є подарунком для України, а захистом, в тому числі, їхніх країн і їхніх громадян.

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“І безумовно, коли почнуть не формально підходити до цієї справи, то Путін не зможе протидіяти, коли об’єднаються Європа разом з Україною, разом зі США, разом з усіма демократичними країнами світу. І почнуть не формально, а активно наступально діяти. І тоді можна сподіватися на те, що путінська агресія, як і путінський режим будуть приречені”, — переконаний секретар РНБО.

Раніше Турчинов заявив, що Російська Федерація виводить стратегічний бізнес з країн потенційної агресії.

Українські Національні Новини

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