“Путінська агресія” буде приречена після активних наступальних дій демократичного світу - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Агресія Російської Федерації буде приреченою після активних наступальних дій демократичного світу. Про це сьогодні сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв’ю UA:ПЕРШИЙ, передає УНН.
Турчинов розповів, що коли спілкується з українськими стратегічними партнерами, то завжди пояснює, що санкції проти Росії не є подарунком для України, а захистом, в тому числі, їхніх країн і їхніх громадян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко заявив, що НАТО має ширше відкрити двері для України
“І безумовно, коли почнуть не формально підходити до цієї справи, то Путін не зможе протидіяти, коли об’єднаються Європа разом з Україною, разом зі США, разом з усіма демократичними країнами світу. І почнуть не формально, а активно наступально діяти. І тоді можна сподіватися на те, що путінська агресія, як і путінський режим будуть приречені”, — переконаний секретар РНБО.
Раніше Турчинов заявив, що Російська Федерація виводить стратегічний бізнес з країн потенційної агресії.