"Путинская агрессия" будет обречена после активных наступательных действий демократического мира - Турчинов

Турчинов рассказал, что когда общается с украинскими стратегическими партнерами, то всегда объясняет, что санкции против России не является подарком для Украины, а защитой, в том числе, их стран и их граждан.

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"И безусловно, когда начнут не формально подходить к этому делу, то Путин не сможет противодействовать, когда объединятся Европа вместе с Украиной, вместе с США, вместе со всеми демократическими странами мира. И начнут не формально, а активно наступательно действовать. И тогда можно надеяться на то, что путинская агрессия, как и путинский режим будут обречены", - убежден секретарь СНБО.

Ранее Турчинов заявил, что Российская Федерация выводит стратегический бизнес из стран потенциальной агрессии.