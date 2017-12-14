Путін звинуватив українську сторону в гальмуванні процесу обміну полоненими на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін звинувачує українську сторону в гальмуванні процесу обміну полоненими на Донбасі. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка, передає УНН.
"Медведчук за узгодженням з українською стороною привіз список - 67 осіб з одного боку і близько 300 з іншого боку. Це був український список і з ним погодилися. Потім раптом сказали, що ми цей список повинні змінити. І знову взяли все зупинили. Слухайте, ну давайте це вже зробимо, врешті-решт, потім можна і далі піти - треба, дійсно, хоч напередодні Нового року, Різдва зробити цей добрий крок назустріч людям", - сказав В.Путін.
Як повідомляв УНН, 29 листопада Тристороння контактна група по Донбасу домовилася провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.
Нагадаємо, джерела в мінській контактній групі повідомили, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися до 25 грудня.