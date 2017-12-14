Путин обвинил украинскую сторону в торможении процесса обмена пленными на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин обвиняет украинскую сторону в торможении процесса обмена пленными на Донбассе. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка, передает УНН.
“Медведчук по согласованию с украинской стороной привез список — 67 человек с одной стороны и около 300 с другой стороны. Это был украинский список и с ним согласились. Потом вдруг сказали, что мы этот список должны изменить. И опять взяли все остановили. Слушайте, ну давайте это уже сделаем, в конце концов, потом можно и дальше пойти — надо, действительно, хоть в преддверии Нового года, Рождества сделать этот добрый шаг навстречу людям”, — сказал В.Путин.
Как сообщал УНН, 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.
Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря.