Путин обвинил украинскую сторону в торможении процесса обмена пленными на Донбассе

“Медведчук по согласованию с украинской стороной привез список — 67 человек с одной стороны и около 300 с другой стороны. Это был украинский список и с ним согласились. Потом вдруг сказали, что мы этот список должны изменить. И опять взяли все остановили. Слушайте, ну давайте это уже сделаем, в конце концов, потом можно и дальше пойти — надо, действительно, хоть в преддверии Нового года, Рождества сделать этот добрый шаг навстречу людям”, — сказал В.Путин.

Как сообщал УНН, 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.

Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря.