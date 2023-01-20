путін звільнив з радбезу рф помічника секретаря, який закликав десатанізувати Україну

Цитата

«Звільнити павлова олексія…з посади помічника секретаря ради безпеки російської федерації», - йдеться в указі путіна.

павлов до приходу в радбез працював у фсб. У 2022 році в газеті «Аргументы и факты» опублікували статтю, де він говорить про Україну як тоталітарний гіпертекст, який потрібно десатанізувати.

У ній багатьох українських політиків назвав нібито войовничими фанатиками і визначив їхню релігійну приналежність. Наприклад, Олександра Турчинова назвали пастором церкви неоп'ятидесятників, Ігоря Коломойського — любавицьким хасидом.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити в росії і про що. Він вважає, що немає впевненості, що російський диктатор володимир путін живий.