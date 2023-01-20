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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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путін звільнив з радбезу рф помічника секретаря, який закликав десатанізувати Україну

Київ • УНН

 • 4785154 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. російський диктатор володимир путін підписав указ про звільнення Олексія Павлова з посади помічника секретаря ради безпеки, який закликав десатанізувати Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний інтернет-портал правової інформації.

путін звільнив з радбезу рф помічника секретаря, який закликав десатанізувати Україну

Цитата

«Звільнити павлова олексія…з посади помічника секретаря ради безпеки російської федерації», - йдеться в указі путіна.

павлов до приходу в радбез працював у фсб. У 2022 році в газеті «Аргументы и факты» опублікували статтю, де він говорить про Україну як тоталітарний гіпертекст, який потрібно десатанізувати.

У ній багатьох українських політиків назвав нібито войовничими фанатиками і визначив їхню релігійну приналежність. Наприклад, Олександра Турчинова назвали пастором церкви неоп'ятидесятників, Ігоря Коломойського — любавицьким хасидом.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити в росії і про що. Він вважає, що немає впевненості, що російський диктатор володимир путін живий.

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