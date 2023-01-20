путин уволил из cовбеза рф помощника секретаря, который призывал десатанизировать Украину

Цитата

«Освободить павлова алексея…от должности помощника секретаря совета безопасности российской федерации», - говориться в указе путина.

Павлов до прихода в совбез работал в фсб. В 2022 году в газете «Аргументы и факты» опубликовали статью где он говорит об Украине как тоталитарной гипертексте которую нужно десатанизировать.

В ней многих украинских политиков назвал якобы воинствующими фанатиками и определил их религиозную принадлежность. Например, Александра Турчинова назвали пастором церкви неопятидесятников, Игоря Коломойского — любавичским хасидом.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не совсем понимает, с кем говорить в россии и о чем. Он считает, что нет уверенности, что российский диктатор владимир путин жив.