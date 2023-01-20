путин уволил из cовбеза рф помощника секретаря, который призывал десатанизировать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российский диктатор владимир путин подписал указ об освобождении алексея павлова от должности помощника секретаря совета безопасности, который призывал десатанизировать Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
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«Освободить павлова алексея…от должности помощника секретаря совета безопасности российской федерации», - говориться в указе путина.
Павлов до прихода в совбез работал в фсб. В 2022 году в газете «Аргументы и факты» опубликовали статью где он говорит об Украине как тоталитарной гипертексте которую нужно десатанизировать.
В ней многих украинских политиков назвал якобы воинствующими фанатиками и определил их религиозную принадлежность. Например, Александра Турчинова назвали пастором церкви неопятидесятников, Игоря Коломойского — любавичским хасидом.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не совсем понимает, с кем говорить в россии и о чем. Он считает, что нет уверенности, что российский диктатор владимир путин жив.