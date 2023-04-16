путін зустрівся з міністром оборони Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. президент рф володимир путін провів зустріч з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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На зустрічі російський диктатор путін зробив низку заяв.
путін вважає, що "нещодавній візит Сі Цзіньпіна до РФ пройшов дуже продуктивно". Також президент рф заявив, що: "Відносини РФ та Китаю добре розвиваються за всіма напрямками, у тому числі по лінії військових відомств".
"Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств, проводять спільні навчання", - сказав путін.
За словами російського диктатора: "Військове співробітництво РФ і Китаю — один із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн".
Доповнення
Міністр оборони Китаю також зробив заяву, сказавши, що співпраця КНР та рф "розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки, а відносини двох країн перевершують військово-політичні союзи холодної війни".
Нагадаємо
На сайті оборонного відомства КНР зазначалося, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу здійснить візит до росії 16-19 квітня, де зустрінеться з російськими військовими. Очікується, що під час візиту Лі зустрінеться та проведе переговори з російським військовим керівництвом, а також відвідає військові академії.