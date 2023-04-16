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путін зустрівся з міністром оборони Китаю

путін зустрівся з міністром оборони Китаю

Київ • УНН

 • 724160 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. президент рф володимир путін провів зустріч з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

На зустрічі російський диктатор путін зробив низку заяв.

путін вважає, що "нещодавній візит Сі Цзіньпіна до РФ пройшов дуже продуктивно". Також президент рф заявив, що: "Відносини РФ та Китаю добре розвиваються за всіма напрямками, у тому числі по лінії військових відомств".

"Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств, проводять спільні навчання", - сказав путін.

За словами російського диктатора: "Військове співробітництво РФ і Китаю — один із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн".

Доповнення

Міністр оборони Китаю також зробив заяву, сказавши, що співпраця КНР та рф "розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки, а відносини двох країн перевершують військово-політичні союзи холодної війни".

Нагадаємо

На сайті оборонного відомства КНР зазначалося, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу здійснить візит до росії 16-19 квітня, де зустрінеться з російськими військовими. Очікується, що під час візиту Лі зустрінеться та проведе переговори з російським військовим керівництвом, а також відвідає військові академії.

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