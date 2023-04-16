путин встретился с министром обороны Китая

Детали

На встрече российский диктатор путин сделал ряд заявлений.

путин считает, что "недавний визит Си Цзиньпина в РФ прошел очень продуктивно". Также президент рф заявил, что: "Отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств".

"Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения", - сказал путин.

По словам российского диктатора: "Военное сотрудничество РФ и Китая — одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран".

Дополнение

Министр обороны Китая также сделал заявление, сказав, что сотрудничество КНР и РФ "развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности, а отношения двух стран превосходят военно-политические союзы холодной войны".

Напомним

На сайте оборонного ведомства КНР отмечалось, что министр обороны Китая Ли Шанфу совершит визит в россию 16-19 апреля, где встретится с российскими военными. Ожидается, что во время визита Ли встретится и проведет переговоры с российским военным руководством, а также посетит военные академии.