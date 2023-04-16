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путин встретился с министром обороны Китая

путин встретился с министром обороны Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. президент рф владимир путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу, об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

На встрече российский диктатор путин сделал ряд заявлений.

путин считает, что "недавний визит Си Цзиньпина в РФ прошел очень продуктивно". Также президент рф заявил, что: "Отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств".

"Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения", - сказал путин.

По словам российского диктатора: "Военное сотрудничество РФ и Китая — одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран".

Дополнение

Министр обороны Китая также сделал заявление, сказав, что сотрудничество КНР и РФ "развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности, а отношения двух стран превосходят военно-политические союзы холодной войны".

Напомним

На сайте оборонного ведомства КНР отмечалось, что министр обороны Китая Ли Шанфу совершит визит в россию 16-19 апреля, где встретится с российскими военными. Ожидается, что во время визита Ли встретится и проведет переговоры с российским военным руководством, а также посетит военные академии.

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