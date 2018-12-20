Путін зробив заяву щодо проходу військових кораблів Керченською протокою

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Росія не перешкоджає проходу суден, в тому числі військових, в Керченській протоці. Про це заявив у четвер президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання на щорічній великій прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.