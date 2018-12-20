Путін зробив заяву щодо проходу військових кораблів Керченською протокою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Росія не перешкоджає проходу суден, в тому числі військових, в Керченській протоці. Про це заявив у четвер президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання на щорічній великій прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми не перешкоджаємо, в тому числі військовим судам. 11 вересня минулого року українські судна, в тому числі й військові, виконавши всі вимоги проходу через ці протоки – під мостом, до речі кажучи, – були проведені нашими лоцманами в Азовське море. Ніхто не заважав, навіть допомогли", – сказав Путін.
При цьому, він заявив про необхідність лоцманського супроводу в Керченській протоці.
"Що стосується Керченської протоки, це складна природна ситуація. Там дуже вузькі протоки, вони досить дрібні, глибиною десь 13 метрів. Там завжди здійснювався лоцманський супровід, будівництво (Кримського – ред.) мосту нічому там не заважає. Як раніше лоцмани проводили суду, так і проводять", – сказав він.
Російський лідер заявив також, що Росія готова дотримуватися домовленостей за правовим статусом Азовського моря і Керченської протоки та не робити ніяких односторонніх дій.
"Ми готові дотримуватися цих домовленостей і не оголошувати ніяких односторонніх дій", – підкреслив президент РФ.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявив, що українські кораблі найближчим часом знову здійснять спробу пройти через Керченську протоку, інакше РФ захопить Азовське море.