Українські кораблі скоро знову відправлять через Керченську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українські кораблі найближчим часом знову здійснять спробу пройти через Керченську протоку, інакше РФ захопить Азовське море. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Турчинов в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.
"Так. Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму", - зазначив секретар РНБО, відповідаючи на запитання, чи будуть українські військові кораблі ще намагатися пройти через Керченську протоку.
За його словами, такі спроби українська сторона здійснить найближчим часом.
"Я вважаю, що з цим питанням неможна зволікати. Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських Чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі", - наголосив чиновник.
При цьому він додав, що українська сторона хоче запросити представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій бути присутніми на українських кораблях для того, щоб "довести всьому світу, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил".
"У нас немає альтернативи таким діям", - підкреслив Турчинов.
Нагадаємо, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня терміном на 30 днів.