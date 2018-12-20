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Путин сделал заявление о проходе военных кораблей через Керченский пролив

Киев • УНН

 • 42385 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Россия не препятствует проходу судов, в том числе военных, в Керченском проливе. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на ежегодной большой пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Путин сделал заявление о проходе военных кораблей через Керченский пролив

"Мы не препятствуем, в том числе военным судам. 11 сентября прошлого года украинские суда, в том числе и военные, выполнив все требования прохода через эти проливы – под мостом, кстати говоря, – были проведены нашими лоцманами в Азовское море. Никто не мешал, даже помогли", – сказал Путин.

При этом, он заявил о необходимости лоцманского сопровождения в Керченском проливе.

"Что касается Керченского пролива, это сложная природная ситуация. Там очень узкие проливы, они довольно мелкие, глубиной где-то 13 метров. Там всегда осуществлялось лоцманское сопровождение, строительство (Крымского – ред.) моста ничему там не мешает. Как ранее лоцманы проводили суда, так и проводят", – сказал он.

Российский лидер заявил также, что Россия готова соблюдать договоренности по правовому статусу Азовского моря и Керченского пролива и не делать никаких односторонних действий.

"Мы готовы соблюдать достигнутые договоренности и не объявлять никаких односторонних действий", – подчеркнул президент РФ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские корабли в ближайшее время снова совершат попытку пройти через Керченский пролив, иначе РФ захватит Азовское море.

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