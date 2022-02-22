Путін заявив, що РФ визнала “ДНР” та “ЛНР” у межах Донецької та Луганської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала незалежність так званих "Л/ДНР" "в межах, які позначені в їх конституціях". При цьому він уточнив, що саме в межах Донецької та Луганської областей, які у складі України, передає УНН.
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“В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі їхні фундаментальні документи, в тому числі і Конституцію. А в Конституції прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були в складі України", — сказав Путін.
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За його словами, він розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками "ЛДНР".
"На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі тривають і мають тенденцію до загострення", - зазначив Путін.
Доповнення
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що питання кордонів так званих "ДНР" і "ЛНР", чию незалежність визнала Росія, — "справа майбутнього".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".