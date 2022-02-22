Путін заявив, що РФ визнала “ДНР” та “ЛНР” у межах Донецької та Луганської областей

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала незалежність так званих "Л/ДНР" "в межах, які позначені в їх конституціях". При цьому він уточнив, що саме в межах Донецької та Луганської областей, які у складі України, передає УНН.