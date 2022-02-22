Путин заявил, что РФ признала “ДНР” и “ЛНР” в границах Донецкой и Луганской областей

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала независимость так называемых “Л/ДНР” "в границах, которые обозначены в их конституциях". При этом он уточнил, что именно в границах Донецкой и Луганской областей, которые в составе Украины, передает УНН.