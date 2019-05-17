Путін заявив про створення "фантастичної зброї" в РФ

"Обговоримо роботу над системами лазерної зброї з використанням вітчизняної оптики і високочутливої оптоелектроніки, включаючи типи зброї, які ще недавно, якщо по-чесному сказати, ми це розуміємо, зустрічалися тільки в фантастичних оповіданнях. Я маю на увазі бойові лазерні комплекси тактичного рівня", - зазначив Путін.

При цьому російський президент додав, що своєчасна реалізація цих об'єктів вкрай важлива, тому що вони визначать бойовий потенціал російської армії і флоту в найближчі десятиліття, практично на все ХХI століття.

За його словами, також перспективна для РФ "морська електроенергетика". "Ми можемо, якщо доб'ємося необхідного результату, використовувати всі ці напрацювання потім, і треба до цього, безумовно, прагнути в цивільних сферах, в окремих регіонах Росії, де такі розробки будуть вкрай затребувані, в тому числі в Арктиці - в регіоні, який має для нас історичне і стратегічне значення", - пояснив Путін.

Нагадаємо, дослідники Stratfor проаналізували, яку військову техніку виставили росіяни під час параду 9 травня. Російські збройні сили налічують близько мільйона осіб, і, незважаючи на застаріле обладнання та слабку промислову базу, все ще залишаються потужними, відзначають дослідники.