Путин заявил о создании "фантастического оружия" в РФ

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Я имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня", - отметил Путин.

При этом российский президент добавил, что своевременная реализация этих объектов крайне важна, потому что они определят боевой потенциал российской армии и флота в ближайшие десятилетия, практически на весь ХХI век.

По его словам, также перспективна для РФ "морская электроэнергетика". "Мы можем, если добьемся необходимого результата, использовать все эти наработки потом, и надо к этому, безусловно, стремиться в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне востребованы, в том числе в Арктике - в регионе, который имеет для нас историческое и стратегическое значение", - пояснил Путин.

Напомним, исследователи Stratfor проанализировали, какую военную технику выставили россияне во время парада 9 мая. Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными, отмечают исследователи.