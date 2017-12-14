Путін запевнив, що НЗФ "ДНР" готові відбити "військові акції проти Донбасу"

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Россійської Федерації Володимир Путін в черговий раз запевняє, що російських військ на Донбасі немає, а там присутні "самодостатні збройні формування", готові відбити будь-яку "агресію" по відношенню до окупованих територій. Про це Путін сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка, передає УНН.