Путін запевнив, що НЗФ "ДНР" готові відбити "військові акції проти Донбасу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Россійської Федерації Володимир Путін в черговий раз запевняє, що російських військ на Донбасі немає, а там присутні "самодостатні збройні формування", готові відбити будь-яку "агресію" по відношенню до окупованих територій. Про це Путін сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка, передає УНН.
"Що стосується трагедії, яка там відбувається, - а тут я не можу не погодитися, що там відбувається трагедія, треба завжди дивитися на першоджерело цієї трагедії. А першоджерело - це державний переворот - озброєне, неконституційне "захоплення" влади. І, як відомо, частина народу України з ним не погодилася, почала з цим боротися, а з незгодними, незважаючи на прагнення України йти в лоно європейської цивілізації, почали боротися не демократичними методами, а із застосування спочатку спеціальних служб, а потім повномасштабного застосування Збройних Сил" , - сказав Путін.
Після він знову запевнив, що російських військ на Донбасі немає.
"Російської армії на території Донбасу немає, але, там дійсно створені певні "військові" - "міліцейські, формування", які є самодостатніми і готові відбити будь-які великомасштабні "військові акції проти Донбасу", - зазначив Путін.
За словами Путіна, влада РФ вважає, що "наявність збройних формувань відповідає інтересам тих людей", які проживають на тих територіях, при цьому він додав, що якщо "у них не буде можливості захиститися, то буде різанина, і навіть гірше, ніж в Серебряниці".
Нагадаємо, Курт Волкер закликав Росію дотримуватися Мінські угоди і припинити підтримувати сепаратистів ОРДЛО.