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Путин заверил, что НВФ "ДНР" готовы отразить "военные акции против Донбасса"

Путин заверил, что НВФ "ДНР" готовы отразить "военные акции против Донбасса"

Киев  •  УНН

 • 18159 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз заверяет, что российских войск на Донбассе нет, а там присутствуют самодостаточные вооруженные формирования, готовые отразить любую агрессию по отношению к оккупированным территориям. Об этом Путин сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка, передает УНН.

“Что касается трагедии, которая там происходит, — а здесь я не могу не согласиться, что там происходит трагедия, надо всегда смотреть на первоисточник этой трагедии. А первоисточник — это государственный переворот — вооруженный, неконституционный захват власти. И, как известно, часть народа Украины с ним не согласилась, начала с этим бороться, а с несогласными, несмотря на стремления Украины в лоно европейской цивилизации, начали бороться не демократическими методами, а применение сначала специальных служб, а потом полномасштабного применения Вооруженных Сил”, — сказал Путин.

После он снова заверил, что российских войск на Донбассе нет.

“Российской армии на территории Донбасса нет, но, там действительно созданы определенные “военные” — “милицейские, формирования”, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные “военные акции против Донбасса”, — отметил Путин.

По словам Путина, власть РФ считает, что "наличие вооруженных формирований соответствует интересам тех людей", которые проживают на тех территориях, при этом он добавил, что если "у них не будет возможности защитится, то будет резня, и даже хуже, чем в Серебренице”.

Напомним, Курт Волкер призвал Россию соблюдать Минские соглашения и прекратить поддерживать сепаратистов ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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