Путін замінив посла у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Дмитра Мезенцева новим послом РФ в Білорусі. Про це повідомляється у вівторок на сайті Кремля, передає УНН.
Іншим указом Путін звільнив Михайла Бабича з посади посла РФ в Білорусі.
Нагадаємо, посла Росії в Білорусі Михайла Бабича відкликають з посади.
Михайло Бабич був призначений послом РФ у Мінську 24 серпня 2018 року. Відставка Бабича стала результатом неодноразових прохань президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той адресував особисто Володимиру Путіну.
Нагадаємо, МЗС Білорусі звинуватив посла РФ у спробі зруйнувати відносини Москви і Мінська.