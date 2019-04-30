Путин заменил посла в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Беларуси. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля, передает УНН.
Другим указом Путин освободил Михаила Бабича от должности посла РФ в Беларуси.
Напомним, посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности.
Михаил Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018. Отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.
Напомним, МИД Беларуси обвинил посла РФ в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.