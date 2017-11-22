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Путін закликав оборонні підприємства бути готовими до нарощення обсягів виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін у вівторок закликав оборонні підприємства та організації бути готовими збільшити обсяги випуску військової продукції. Про це він сказав під час наради з керівництвом Міноборони РФ, підприємств ОПК і ряду регіонів країни, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Зазначу, що здатність економіки швидко збільшувати обсяг оборонної продукції і послуг у воєнний час - одне з найважливіших умов забезпечення військової безпеки держави, до цього повинні бути готові всі стратегічні і просто великі підприємства незалежно від форм власності", - зазначив В.Путін.

Також президент РФ провів нараду з військових питань, де доручив проаналізувати підсумки військових навчань "Захід-2017", в тому числі виявлені недоліки в ході навчань, і виробити додаткові заходи щодо підвищення мобілізаційної готовності.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін затвердив штат Збройних сил Росії в кількості 1,9 млн співробітників.

Українські Національні Новини

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