Путин призвал оборонные предприятия быть готовыми к наращиванию объемов производства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин во вторник призвал оборонные предприятия и организации быть готовыми увеличить объемы выпуска военной продукции. Об этом он сказал во время совещания с руководством Минобороны РФ, предприятий ОПК и ряда регионов страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности", - отметил В.Путин.
Также президент РФ провел совещание по военным вопросам, где поручил проанализировать итоги военных учений "Запад-2017", в том числе выявленные недостатки в ходе учений, и выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности.
Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил штат Вооруженных сил России в количестве 1,9 млн сотрудников.