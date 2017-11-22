Путин призвал оборонные предприятия быть готовыми к наращиванию объемов производства

"Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности", - отметил В.Путин.

Также президент РФ провел совещание по военным вопросам, где поручил проанализировать итоги военных учений "Запад-2017", в том числе выявленные недостатки в ходе учений, и выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил штат Вооруженных сил России в количестве 1,9 млн сотрудников.