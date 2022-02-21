Путін, як і раніше, готовий до вторгнення. 110 батальйонних груп зосереджено навколо України – міноборони Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що усі показники вказують на збільшення чисельності та бойової готовності російських військ. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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"Ми бачили, як… російська схема втілюється в життя таким чином, що це дає нам серйозні підстави для занепокоєння про те, що президент Путін все ще прихильний до вторгнення", - заявив міністр.
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За його словами, обіцянку вивести російські війська з Білорусі після закінчення їхніх спільних з РФ військових навчань "не було виконано".
"Тепер навчання продовжено до подальшого повідомлення", - говорить Воллес.
Міністр оборони зазначив, що за останні 48 годин "всупереч запевненням Кремля ми спостерігаємо постійне збільшення чисельності військ та зміну дислокації сил, що переміщуються із зон очікування в потенційні місця запуску".
За словами чиновника зараз понад 110 батальйонних груп зосереджено навколо кордонів України з Росією та Білоруссю.
Крім того, за його словами, на Чорноморському флоті є російські кораблі оснащені двома десантними групами та дев'ятьма крилатими ракетами, а в Каспійському морі знаходяться ще чотири кораблі, оснащені крилатими ракетами.
Уряд Великої Британії закликав Путіна виключити вторгнення: "Заради свого власного народу виключити вторгнення в Україну та відновити дипломатичний процес".
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Володимир Путін завершив засідання Ради безпеки Росії, заявивши, що сьогодні буде ухвалено рішення про "визнання Донецької та Луганської народних республік незалежними державами".