Путин по-прежнему готов к вторжению. 110 батальонных групп сосредоточено вокруг Украины - минобороны Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что все показатели указывают на увеличение численности и боевой готовности российских войск. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.
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"Мы видели, как... российская схема воплощается в жизнь таким образом, что это дает нам серьезные основания для беспокойства о том, что президент Путин все еще благосклонен к вторжению", - заявил министр.
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По его словам, обещание вывести российские войска из Беларуси после окончания их совместных с РФ военных учений "не было выполнено".
"Теперь обучение продлено до дальнейшего уведомления", - говорит Уоллес.
Министр обороны отметил, что за последние 48 часов "вопреки заверениям Кремля мы наблюдаем постоянное увеличение численности войск и смену дислокации сил, которые перемещаются из зон ожидания в потенциальные места запуска".
По словам чиновника сейчас более 110 батальонных групп сосредоточено вокруг границ Украины с Россией и Беларусью.
Кроме того, по его словам, на Черноморском флоте есть российские корабли оснащеные двумя десантными группами и девятью крылатыми ракетами, а в Каспийском море находятся еще четыре корабля, оснащенных крылатыми ракетами.
Правительство Великобритании призвало Путина исключить вторжение: "Ради своего собственного народа исключить вторжение в Украину и возобновить дипломатический процесс".
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Владимир Путин завершил заседание Совета безопасности России, заявив, что сегодня будет принято решение о "признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами".