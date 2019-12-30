Путін у телеграмі світовим лідерам не привітав Зеленського з Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не привітав Президента України Володимира Зеленського з Новим роком у своїй телеграмі, яку він до свят надіслав світовим лідерам. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Кремля.
30 грудня Володимир Путін надіслав привітання з Новим роком світовим лідерам. Однак, серед них не було привітань для України та Президента Володимира Зеленського.
У телеграмі є привітання для таких країн, як Монако, ПАР, Сербія, також навіть самопроголошеній "Південній Осетії".
Також Володимир Путін привітав з новим роком президента США Дональда Трампа, королеву Великої Британії Єлизавету II, президента Білорусі Олександра Лукашенка, прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху і багатьох інших лідерів.
Нагадаємо, у Кремлі розповіли, як Володимир Путін відзначає Новий рік.