У Кремлі розповіли, як Путін відзначає Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що Володимир Путін вважає за краще святкувати Новий рік вдома, в колі рідних і друзів, коли у нього немає ділових поїздок. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ви знаєте, що він неодноразово справляв Новий Рік і по всій географії нашої країни. Я ось пам'ятаю, перше, що спадає на думку, це коли він у Хабаровську зустрічав Новий Рік. Ось якщо немає таких ділових поїздок, то він завжди віддає перевагу це робити вдома, в колі рідних, друзів. Робить це скромно", - сказав Дмитро Пєсков.
Він додав, що це особистий час Володимира Путіна, який у нього не так часто буває.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 20 грудня прийшов на корпоратив "Слуги народу".