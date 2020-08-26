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Путін та прем'єр Італії Конте провели телефонну розмову: обговорювали Білорусь, Україну та Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте в телефонній розмові обговорили обстановку в Білорусі і в Лівії, а також в Україні. Про це в середу повідомила пресслужба Кремля, зазначає УНН.

Путін та прем'єр Італії Конте провели телефонну розмову: обговорювали Білорусь, Україну та Навального

“В ході обміну думками з ситуації, що після президентських виборів обстановці в Білорусі з російської сторони акцентована контрпродуктивність будь-яких спроб втручання у внутрішні справи республіки і тиску на її керівництво. Висловлено розуміння, що зараз головне — не допустити будь-якої ескалації”, — йдеться в повідомленні.

Щодо кризи в Лівії відзначено, що він не має військового рішення і має бути врегульоване виключно політико-дипломатичними засобами, додали в пресслужбі. Констатовано необхідність якнайшвидшого поновлення міжлівійского діалогу.

Путін вказав на “неприпустимість безпідставних звинувачень” в зв’язку з ситуацією навколо госпіталізації Олексія Навального і наголосив на зацікавленості в об’єктивному розслідуванні інциденту. “Зачіпалася також ситуація навколо госпіталізації О. Навального. З російського боку підкреслена неприпустимість швидкоручних і необґрунтованих звинувачень у зв’язку з цим і зацікавленість в ретельному і об’єктивному розслідуванні всіх обставин події”, — йдеться в повідомленні.

Пресслужба урядового палацу Кіджі (резиденція прем’єра Італії) в свою чергу повідомила, що Конте обговорив з президентом Росії в ході “тривалої телефонної розмови ситуацію навколо пандемії, події в Білорусі та на сході України, процеси в Лівії, справа Навального, а також двосторонні відносини”.

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