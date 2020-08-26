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Путин и премьер Италии Конте провели телефонный разговор: обсуждали Беларусь, Украину и Навального

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Беларуси и в Ливии, а также в Украине. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля, отмечает УНН.

Путин и премьер Италии Конте провели телефонный разговор: обсуждали Беларусь, Украину и Навального

“В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Беларуси с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное — не допустить какой-либо эскалации”, — говорится в сообщении.

Относительно кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, добавили в пресс-службе. Констатирована необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога.

Путин указал на “недопустимость необоснованных обвинений” в связи с ситуацией вокруг госпитализации Алексея Навального и подчеркнул заинтересованность в объективном расследовании инцидента. “Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего”, — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительственного дворца Киджи (резиденция премьера Италии) в свою очередь сообщила, что Конте обсудил с президентом России в ходе “продолжительного телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии, события в Беларуси и на востоке Украины, процессы в Ливии, дело Навального, а также двусторонние отношения”.

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