Путін та Лукашенко проведуть зустріч у Москві 18 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю проведе переговори з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком у Москві. Про це йдеться у розкладі подій на сайті Кремля, пише УНН.
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"18 лютого в Москві відбудуться переговори Володимира Путіна з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - йдеться в повідомленні Кремля.
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Повідомляється, що на майбутній зустрічі планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, а також "актуальні проблеми європейської безпеки".
Попередня зустріч Путіна з Лукашенком відбулася 29 грудня 2021 року в Санкт-Петербурзі.