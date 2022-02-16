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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54781 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Путін та Лукашенко проведуть зустріч у Москві 18 лютого

Путін та Лукашенко проведуть зустріч у Москві 18 лютого

Київ • УНН

 • 16841 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю проведе переговори з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком у Москві. Про це йдеться у розкладі подій на сайті Кремля, пише УНН.

Цитата

"18 лютого в Москві відбудуться переговори Володимира Путіна з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - йдеться в повідомленні Кремля.

Деталі

Повідомляється, що на майбутній зустрічі планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, а також "актуальні проблеми європейської безпеки".

Попередня зустріч Путіна з Лукашенком відбулася 29 грудня 2021 року в Санкт-Петербурзі.

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