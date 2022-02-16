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15 марта, 19:03 • 101395 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131413 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117157 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111211 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101310 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98568 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85853 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119139 просмотра

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14 марта, 19:57 • 125203 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126985 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве 18 февраля

Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве 18 февраля

Киев • УНН

 • 16838 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с самопровозглашенным главой Беларусі Александром Лукашенко в Москве. Об этом говорится в расписании событий на сайте Кремля, пишет УНН.

Цитата

“18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Беларуси Александром Лукашенко”, — говорится в сообщении Кремля.

Детали

Сообщается, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также “актуальные проблемы европейской безопасности”.

Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

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