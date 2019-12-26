Путін розповів прем'єр-міністру Італії про підсумки "нормандського саміту"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Під час телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте співрозмовники обговорили результати саміту "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня в Парижі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля, передає УНН.
"На прохання Джузеппе Конте Володимир Путін інформував про підсумки саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі. Наголошено на необхідності послідовного виконання мінського "Комплексу заходів" і досягнутих в "нормандському форматі" домовленостей, насамперед щодо забезпечення на постійній основі дії особливого статусу Донбасу з його закріпленням в Конституції України", - йдеться в повідомленні.
Також в Кремлі заявили, що співрозмовники обговорили ситуацію в Лівії, а також деякі аспекти ситуації в Сирії.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив підсумки саміту під час телефонної розмови з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Як повідомляв УНН, зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася в Єлисейському палаці 9 грудня. Після зустрічі Офіс Президента опублікував підсумкове рішення саміту.