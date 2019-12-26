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Путін розповів прем'єр-міністру Італії про підсумки "нормандського саміту"

Путін розповів прем'єр-міністру Італії про підсумки "нормандського саміту"

Київ • УНН

 • 7652 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Під час телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте співрозмовники обговорили результати саміту "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня в Парижі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля, передає УНН.

"На прохання Джузеппе Конте Володимир Путін інформував про підсумки саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі. Наголошено на необхідності послідовного виконання мінського "Комплексу заходів" і досягнутих в "нормандському форматі" домовленостей, насамперед щодо забезпечення на постійній основі дії особливого статусу Донбасу з його закріпленням в Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Також в Кремлі заявили, що співрозмовники обговорили ситуацію в Лівії, а також деякі аспекти ситуації в Сирії.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив підсумки саміту під час телефонної розмови з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Як повідомляв УНН, зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася в Єлисейському палаці 9 грудня. Після зустрічі Офіс Президента опублікував підсумкове рішення саміту.

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