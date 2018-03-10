Путін про Пєскова: іноді таку “пургу” несе
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін іронічно зазначив, що його прес-секретар Дмитро Пєсков “іноді несе пургу”. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC, текст якого опублікований на сайті Кремля, передає УНН.
Путін зазначив, що не може відповідати за всі заяви співробітників адміністрації президента РФ.
“У нас дві тисячі співробітників адміністрації, невже Ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку "пургу", я дивлюся по телевізору і думаю: що він там розповідає? Хто йому це доручив?” - зізнався Путін.
Раніше Путін заявив, що думає про наступника із 2000-го року.