Путин о Пескове: иногда такую "пургу" несет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент России Владимир Путин иронично отметил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков "иногда несет пургу". Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля, передает УНН.
Путин отметил, что не может отвечать за заявления сотрудников администрации президента РФ.
"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: что он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — признался Путин.
Ранее Путин заявил, что думает о преемнике с 2000 года.