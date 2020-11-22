Путін пояснив, чому Кремль досі не привітав переможця виборів у США

“Зіпсовані відносини вже не зіпсуєш, вони вже зіпсовані”, — відповів Путін на питання, чи не погіршить затримка з поздоровленням від РФ обраного президента США відносини з Вашингтоном. Про це глава російської держави заявив в інтерв’ю журналісту Павлу Зарубіну для програми “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Росія-1”.

“Ми з повагою ставимося до всіх: і до чинного президента (Дональда) Трампа, і до кандидата на цю посаду пана (Джозефа) Байдена. Тому тут немає ніяких для нас проблем”, — запевнив російський президент. “Ну а чисто формальні речі повинні бути зроблені у відповідності зі сформованою практикою і з юридичною стороною справи. Тут немає ніякої задньої думки і нічого, що було б незвичайним або могло лягти в основу подальшого руйнування наших відносин. Це чиста формальна сторона справи”, — пояснив Путін.

“Що стосується інших — тих, хто вітає, це справа кожного, усі люди досвідчені, які знають, що і як вони роблять”, — вважає президент РФ. При цьому він нагадав, що “в минулій ітерації всі привітали пані (Гілларі) Клінтон, виявилося потім, що переміг Трамп”.

Путін запевнив, що російська влада готова працювати з будь-яким обраним американським президентом. При цьому важливо дочекатися підбиття остаточних підсумків виборів у США і завершення “внутрішньополітичного протистояння”, заявив він.

“Ми будемо працювати з будь-якою людиною, якій буде надано довіру американського народу”, — сказав глава Кремля.

Відповідаючи на питання, чи планує він привітати обраного президента США вже тоді, коли “буде поставлена остаточна крапка”, Путін заявив: “(Це) має бути або за допомогою політичного звичаю позначено, коли одна зі сторін визнає перемогу іншого, або підведені остаточні підсумки виборів легітимним, правовим способом”.

“Це абсолютно нормально, нічого тут такого немає, — сказав президент Росії. — І хочу вас запевнити: тут немає ніякої підоснови — ні те, що нам хтось подобається, хтось не подобається. Ми просто чекаємо закінчення внутрішньополітичного протистояння”.

Додамо, ще 9 листопада в Кремлі повідомили про надії на те, що з наступним президентом США вдасться налагодити діалог і домовитися про нормалізацію відносин, а також очікують офіційного оголошення результатів виборів — для привітання переможця.