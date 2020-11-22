Путин объяснил, почему Кремль до сих пор не поздравил победителя выборов в США

“Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные”, — ответил Путин на вопрос, не ухудшит ли задержка с поздравлением от РФ выбранного президента США отношения с Вашингтоном. Об этом глава российского государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”.

“Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту (Дональду) Трампу, и к кандидату на эту должность господину (Джозефу) Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем”, — заверил российский президент. “Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела”, — пояснил Путин.

“Что касается других — тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают”, — считает президент РФ. При этом он напомнил, что “в прошлой итерации все поздравили госпожу (Хиллари) Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп”.

Путин заверил, что российские власти готовы работать с любым избранным американским президентом. При этом важно дождаться подведения окончательных итогов выборов в США и завершения “внутриполитического противостояния”, заявил он.

“Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа”, — сказал глава Кремля.

Отвечая на вопрос, планирует ли он поздравить избранного президента США уже тогда, когда “будет поставлена окончательная точка”, Путин заявил: “(Это) должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом”.

“Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет, — сказал президент России. — И хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки — ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния”.

Добавим, ещё 9 ноября в Кремле сообщили о надеждах на то, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и договориться о нормализации отношений, а также ожидают официального оглашения результатов выборов — для поздравления победителя.