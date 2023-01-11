путін поговорив телефоном із президентом Ірану: йшлося про "взаємовигідні проекти"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. російський диктатор володимир путін поговорив телефоном із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Як повідомляють росЗМІ, йшлося про "реалізацію взаємовигідних проектів", передає УНН.
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За даними росЗМІ, президенти обговорили війну у Сирії та спільні проекти.
За підсумками розмови, лідери росії та Ірану домовилися про "подальше нарощування двосторонньої співпраці" та про "реалізацію взаємовигідних проектів в енергетичній та транспортно-логістичній сферах".
Чи обговорювали Путін та Раїсі ситуацію в Україні, не уточнюється.
Додамо
Під час війни росія активно використовує безпілотники іранського виробництва. У Тегерані стверджують, що передавали росії дрони ще до 24 лютого 2022 року.
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