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путін поговорив телефоном із президентом Ірану: йшлося про "взаємовигідні проекти"

Київ • УНН

 • 514952 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. російський диктатор володимир путін поговорив телефоном із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Як повідомляють росЗМІ, йшлося про "реалізацію взаємовигідних проектів", передає УНН.

путін поговорив телефоном із президентом Ірану: йшлося про "взаємовигідні проекти"

Деталі

За даними росЗМІ, президенти обговорили війну у Сирії та спільні проекти.

За підсумками розмови, лідери росії та Ірану домовилися про "подальше нарощування двосторонньої співпраці" та про "реалізацію взаємовигідних проектів в енергетичній та транспортно-логістичній сферах".

Чи обговорювали Путін та Раїсі ситуацію в Україні, не уточнюється.

Додамо

Під час війни росія активно використовує безпілотники іранського виробництва. У Тегерані стверджують, що передавали росії дрони ще до 24 лютого 2022 року.

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