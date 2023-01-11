путин поговорил по телефону с президентом Ирана: речь шла о "взаимовыгодных проектах"

Детали

По данным росСМИ, президенты обсудили войну в Сирии и совместные проекты.

По итогам разговора, лидеры россии и Ирана договорились о "дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества" и о "реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах".

Обсуждали ли путин и раиси ситуацию в Украине, не уточняется.

Добавим

Во время войны россия активно использует беспилотники иранского производства. В Тегеране утверждают, что передавали россии дроны еще до 24 февраля 2022 года.

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