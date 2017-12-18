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Путін подякував Трампу за дані ЦРУ про терористів в Петербурзі

Путін подякував Трампу за дані ЦРУ про терористів в Петербурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у неділю ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і подякував йому за надану ЦРУ інформацію, яка допомогла затримати терористів, які готували вибухи в Петербурзі. Про це повідомили в прес-службі Кремля, передає УНН

“Президент Росії подякував своєму американському колезі за передану Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США інформацію, яка допомогла вийти на слід, виявити і затримати групу терористів, які готували вибухи в Казанському соборі Санкт-Петербурга, а також в інших людних місцях міста”, — відзначили в прес-службі.

Як відзначили в прес-службі, телефонна розмова відбулася за ініціативою російської сторони.

Путін попросив Трампа передати слова подяки директору ЦРУ і оперативним співробітникам американської розвідки, які отримали цю інформацію.

Як повідомляв УНН, 15 грудня президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на Корейському півострові.

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