Путін подякував Трампу за дані ЦРУ про терористів в Петербурзі

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у неділю ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і подякував йому за надану ЦРУ інформацію, яка допомогла затримати терористів, які готували вибухи в Петербурзі. Про це повідомили в прес-службі Кремля, передає УНН.