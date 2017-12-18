Путин поблагодарил Трампа за данные ЦРУ о террористах в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает УНН.
“Президент России поблагодарил своему американскому коллеге за переданную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города”, — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию.
Как сообщал УНН, 15 декабря президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове.