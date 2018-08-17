Путін подарує голові австрійського МЗС пісню - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін приїде на весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль у супроводі 10 членів казачого ансамблю. Вони мають виконати для молодят весільну пісню, передає УНН з посиланням на OÖNachrichten.
За даними агентства, це і буде подарунок молодятам від глави російської держави.
Нагадаємо, президент РФ 18 серпня планує відвідати весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль “по дорозі в Берлін”.
Присутність президента Росії на весіллі Кнайсль спричинила неабияку критику як від партнерів на міжнародній арені, так і всередини країни. У відповідь на це представник зовнішньополітичного відомства країни заявив агентству APA в четвер, що візит кремлівського лідера не впливає на зовнішню політику Австрії.
Коментуючи це, глава українського МЗС Павло Клімкін назвав виправдання австрійського МЗС "цікавою новою формою, яка викликає сумну посмішку".