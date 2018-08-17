Путин подарит главе австрийского МИД песню - СМИ

По данным агентства, это и будет подарок молодоженам от главы российского государства.



Напомним, президент РФ 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "по пути в Берлин".



Присутствие президента России на свадьбе Кнайсль вызвало большую критику как от партнеров на международной арене, так и внутри страны. В ответ на это представитель внешнеполитического ведомства страны заявил агентству APA в четверг, что визит кремлевского лидера не влияет на внешнюю политику Австрии.



Комментируя это, глава украинского МИД Павел Климкин назвал оправдание австрийского МИД "интересной новой формой, которая вызывает грустную улыбку".



