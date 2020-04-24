Путін підписав закон про отримання громадянства РФ - без відмови від попереднього
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що спрощує отримання громадянства РФ. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Російської Федерації, пише УНН.
Документ дозволяє отримувати російське громадянство іноземцям без відмови від свого попереднього громадянства. Крім цього, громадяни Білорусі, Казахстану, Молдови та України можуть отримати громадянство РФ без обов’язкового проживання в Росії протягом п’яти років.
Іноземці, які перебувають у шлюбі з росіянами або постійно проживають в Росії, зможуть отримувати громадянство за спрощеною процедурою.
Також президент Росії підписав закон, як повідомляє офіційна газета Федеральних зборів РФ, який звільняє від сплати держмита в 3,5 тисячі рублів жителів підконтрольних бойовикам “ДНР” і “ЛНР” територій України, які подають заяви про вступ у російське громадянство.
Додамо, раніше стало відомо, що влада Росії має намір скасувати норму про те, що іноземці зобов’язані відмовитися від наявного у них громадянства для отримання громадянства РФ. Йшлося про те, щоб визнати таким, що втратив силу пункт “г” частини першої статті 13 закону “Про громадянство Російської Федерації”. Згідно з ним, однією з умов придбання іноземними громадянами російського громадянства є відмова від наявного в них іншого громадянства.