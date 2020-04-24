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Путин подписал закон о получении гражданства РФ - без отказа от предыдущего

Путин подписал закон о получении гражданства РФ - без отказа от предыдущего

Киев  •  УНН

 • 17166 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получениие гражданства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации, пишет УНН.

Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства. Помимо этого, граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.

Иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в России, смогут получать гражданство по упрощенной процедуре.

Также президент России подписал закон, как сообщает официальная газета Федерального собрания РФ, освобождающий от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей жителей подконтрольных боевика “ДНР” и “ЛНР” территорий Украины, подающих заявления о вступлении в российское гражданство.

Добавим, ранее стало известно, что власти России намерены отменить норму о том, что иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения гражданства РФ. Речь шла о том, чтобы признать утратившим силу пункт “г” части первой статьи 13 закона “О гражданстве Российской Федерации”. Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

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