Путін підготував Трампу "пастку" на Донбасі - The Washington Post

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Після того як президент США Дональд Трамп зіграв на руку Росії в Сирії, його адміністрація тепер ризикує повторити ту ж помилку в Україні. Про це йдеться в статті The Washington Post, передає УНН

Як пише видання, план Москви – легітимізувати своє вторгнення та контроль над частинами двох східних областей України, затягнувши президента Трампа ще в одну погану угоду.

Зазначається, що це знайомий шаблон Путіна. Він “використовує свої війська для посилення боїв на місцях, а потім зближається із Заходом із пропозицією, яку продає як деескалацію конфлікту”.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер заявив, що президент США Дональд Трамп також хоче, щоб Київ повернув собі території, контрольовані самопроголошеними республіками.

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