Путин подготовил Трампу "ловушку" на Донбассе - The Washington Post

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74134 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62503 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70136 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78085 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116884 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114841 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143220 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108798 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Путин подготовил Трампу "ловушку" на Донбассе - The Washington Post

Киев  •  УНН

 • 23411 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. После того как президент США Дональд Трамп сыграл на руку России в Сирии, его администрация теперь рискует повторить ту же ошибку в Украине. Об этом говорится в статье The Washington Post, передает УНН.

Как пишет издание, план Москвы - легитимизировать свое вторжение и контроль над частями двух восточных областей Украины, затянув президента Трампа еще в одну плохую сделку.

Отмечается, что это знакомый шаблон Путина. Он "использует свои войска для усиления боев на местах, а затем сближается с Западом с предложением, которое продает как деэскалацию конфликта".

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп также хочет, чтобы Киев вернул себе территории , контролируемые самопровозглашенной республики.

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