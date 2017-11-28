Путин подготовил Трампу "ловушку" на Донбассе - The Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. После того как президент США Дональд Трамп сыграл на руку России в Сирии, его администрация теперь рискует повторить ту же ошибку в Украине. Об этом говорится в статье The Washington Post, передает УНН.
Как пишет издание, план Москвы - легитимизировать свое вторжение и контроль над частями двух восточных областей Украины, затянув президента Трампа еще в одну плохую сделку.
Отмечается, что это знакомый шаблон Путина. Он "использует свои войска для усиления боев на местах, а затем сближается с Западом с предложением, которое продает как деэскалацию конфликта".
Напомним, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп также хочет, чтобы Киев вернул себе территории , контролируемые самопровозглашенной республики.