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Путін обіцяє "знайти та покарати" учасників подій 2 травня 2014 року в Одесі

Путін обіцяє "знайти та покарати" учасників подій 2 травня 2014 року в Одесі

Київ • УНН

 • 495420 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Росія зробить все для того, щоб "покарати" винуватців трагедії 2 травня 2014 року в Одесі. Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час термінового звернення у понеділок, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

“Неможливо без здригання згадувати про страшну трагедію в Одесі, де учасники мирної акції протесту були по-звірячому вбиті, живцем спалені в будинку Профспілок. Злочинці, які вчинили це злочин, не покарані, їх ніхто й не шукає. Але ми знаємо їх поіменно, і зробимо все для того, щоб їх покарати, знайти і надати суду”, — сказав Путін.

Пізніше він заявив про те, що вважає за необхідне ухвалити рішення “негайно визнати незалежність і суверенітет Донецької та Луганської народних республік”.

Нагадаємо

2 травня 2014 року учасники одеського “антимайдану” напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК “Чорноморець” та харківського “Металіста”, активістів місцевої “самооборони” та Євромайдану. Під час зіткнень лунали постріли, тоді загинуло кілька людей.

Згодом “антимайданівців” відтіснили до Куликового поля, де спалили їхній табір, але багато хто забарикадувався в будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинули 48 учасників масових заворушень. 200 людей з обох боків конфлікту звернулися по медичну допомогу.

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