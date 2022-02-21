Путин обещает "найти и наказать" участников событий 2 мая 2014 года в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Россия сделает все для того, чтобы "наказать" виновников трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время срочного обращения в понедельник, сообщает корреспондент УНН.
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“Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в доме Профсоюзов. Преступники, совершившие это преступление, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно, и сделаем все для того, чтобы их наказать, найти и предоставить суду”, — сказал Путин.
Позже он заявил о том, что считает необходимым принять решение “немедленно признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик”.
Напомним
2 Мая 2014 года участники одесского “антимайдану” напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК “Черноморец” и харьковского “Металлиста”, активистов местной “самообороны” и Євромайдану. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.
Впоследствии “антимайданівців” оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировался в доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забросали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 Человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью.